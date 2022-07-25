Victor Osimhen: 'Kim Min-Jae kalitemizi artıracak'

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Fenerbahçe'den transfer edilmesi gündemde olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



İtalyan basınına konuşan Osimhen, kendisine yöneltilen, "Napoli'de eski oyuncular ayrıldı ve Kim Min Jae gibi oyuncuların takıma katılması bekleniyor. Takımın kalitesine güveniyor musun?" sorusuna, "Kim Min-Jae, kalitemizi artıracak. Çok az kişi şampiyonluk için mücadele edebileceğimizi düşünüyor ama biz çok güçlü olacağız. Artık geçen sezondan daha iyiyiz. Napoli, kesinlikle artık çok daha güçlü." ifadelerini kullandı.



Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı iddialarına da cevap veren Osimhen, "Burada çok mutluyum. Burada kurduğum iyi ilişkileri kimseyle kuramamıştım. Başkan De Laurentis ile geleceğim hakkında konuşuyoruz tabii ki ve aramızdaki ilişkiden çok memnunum." dedi.



Victor Osimhen geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol 2 asistlik performans sergilemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ