Victor Osimhen için flaş iddia!

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in devre arasında 90 milyon euro ödenmesi durumunda Türkiye'den ayrılabileceğini bu rakamın içinde sarı-kırmızılıların da payı olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Osimhen için flaş iddia!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2024 16:36
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmasıyla beraber geniş yankı uyandıran Victor Osimhen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Domenica Sportiva'ya konuşan İtalyan gazeteci Ciro Venerato; yıldız golcü için devre arasında 90 milyon Euro bonservis bedeli ödenirse Türkiye'den ayrılabileceğini belirtti.

GALATASARAY'IN PAYI...

Bahsi geçen 90 milyon Euro'nun için Galatasaray'ın da payı olduğu ancak transferin bir sonraki yaz gerçekleşmesi durumunda daha ucuza mal olacağı belirtildi.

SON MAÇ AÇILDI

Sarı-kırmızılı takımda gol sessizliğini Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında bozan Osimhen, kısa süre içerisinde 2 kez ağları sarsmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery