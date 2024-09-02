Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası dikkat çeken bir hamle geldi.
Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı kiralama teklifini kabul etti. Galatasaray, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euro'luk maaşını ödeyecek.
BU GECE İSTANBUL'A GELECEK
İtalyan basını, Osimhen'in de Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve işin sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldığı belirtildi. Bu akşam 00.30'da İstanbul'da olacak. Sarı-kırmızıların Osimhen transferinde opsiyon olmayacak.
GALATASARAY, İTALYA'YA GİTTİ
A Spor'un haberine göre; Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferinin son detayları için Napoli'ye gitti. Transferi bitiren Galatasaray yöneticileri, oyuncu ile birlikte bu akşam Türkiye'de olacak.
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Öte yandan Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Nijeryalı golcü sosyal medya hesabından siyah ekranla şarkılı bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım;
Galatasaray'da Osimhen transferinin ardından çalışmalar devam edecek. Bugün İtalya'da olan teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmelerine devam etmek için Avrupa'da kalacak.
NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?
Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.
Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.
Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.
2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.
NAPOLI PERFORMANSI
2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı kiralama teklifini kabul etti. Galatasaray, Nijeryalı golcünün yıllık 11 milyon euro'luk maaşını ödeyecek.
BU GECE İSTANBUL'A GELECEK
İtalyan basını, Osimhen'in de Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve işin sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldığı belirtildi. Bu akşam 00.30'da İstanbul'da olacak. Sarı-kırmızıların Osimhen transferinde opsiyon olmayacak.
GALATASARAY, İTALYA'YA GİTTİ
A Spor'un haberine göre; Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferinin son detayları için Napoli'ye gitti. Transferi bitiren Galatasaray yöneticileri, oyuncu ile birlikte bu akşam Türkiye'de olacak.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI!
Öte yandan Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Nijeryalı golcü sosyal medya hesabından siyah ekranla şarkılı bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım;
Galatasaray'da Osimhen transferinin ardından çalışmalar devam edecek. Bugün İtalya'da olan teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, transfer görüşmelerine devam etmek için Avrupa'da kalacak.
NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?
Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.
Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.
Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.
2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.
NAPOLI PERFORMANSI
2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.