Victor Osimhen derbiye motive! Tarihe geçmek istiyor

Kadıköy'deki dev maçta performansı en merak edilen oyuncuların başında hiç şüphesiz Victor Osimhen geliyor. Napoli'den 1 sezonluğuna kiralanan 100 milyon Euro değerindeki Nijeryalı santrfor, daha Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta kalitesini ortaya koymaya başardı.
Son Gaziantep sınavında ise statü gereği forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe deplasmanını iple çekiyor. Florya'daki idmanlarda oldukça hırslı görünen Osimhen, Cim Bom'un ezeli rakibine gol veya goller atarak "Gerçek Galatasaraylı" olmanın hesapları içinde...
Taraftarlar da transferiyle dünyada ses getiren yeni golcüsünün neler yapacağını sabırsızlıkla bekliyor.
NAPOLİ'DE GÖZ KAMAŞTIRDI
Victor Osimhen, Napoli forması giydiği dönemde de büyük maç performansıyla dikkat çekiyordu. Hemen hemen zorluk seviyesi yüksek her maçta tabela yapmayı başaran yıldız futbolcu, seriye Fenerbahçe'yi de eklemeye kararlı. Osimhen'in boş geçmediği rakipler arasında İtalya'da Roma, Juventus, Fiorentina ve Milan gibi devler bulunuyor. Avrupa kupalarında ise Barcelona, Ajax ve Chelsea gibi devlerin filelerini havalandıran Osimhen'in, Napoli formasıyla 133 maçta 76 gol 18 asisti, Lille formasıyla 38 maçta 18 gol 6 asisti, Charleroi formasıyla 36 maçta 20 gol 4 asisti bulunuyor.
YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR
Osimhen'in Galatasaray'daki macerası da Avrupa devleri tarafından yakından takip ediliyor. Napoli'deki serbest kalma bedeli 130 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya çekilen genç yıldızın, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyonluk adaylarından birine transfer olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Son Gaziantep sınavında ise statü gereği forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe deplasmanını iple çekiyor. Florya'daki idmanlarda oldukça hırslı görünen Osimhen, Cim Bom'un ezeli rakibine gol veya goller atarak "Gerçek Galatasaraylı" olmanın hesapları içinde...
Taraftarlar da transferiyle dünyada ses getiren yeni golcüsünün neler yapacağını sabırsızlıkla bekliyor.
NAPOLİ'DE GÖZ KAMAŞTIRDI
Victor Osimhen, Napoli forması giydiği dönemde de büyük maç performansıyla dikkat çekiyordu. Hemen hemen zorluk seviyesi yüksek her maçta tabela yapmayı başaran yıldız futbolcu, seriye Fenerbahçe'yi de eklemeye kararlı. Osimhen'in boş geçmediği rakipler arasında İtalya'da Roma, Juventus, Fiorentina ve Milan gibi devler bulunuyor. Avrupa kupalarında ise Barcelona, Ajax ve Chelsea gibi devlerin filelerini havalandıran Osimhen'in, Napoli formasıyla 133 maçta 76 gol 18 asisti, Lille formasıyla 38 maçta 18 gol 6 asisti, Charleroi formasıyla 36 maçta 20 gol 4 asisti bulunuyor.
YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR
Osimhen'in Galatasaray'daki macerası da Avrupa devleri tarafından yakından takip ediliyor. Napoli'deki serbest kalma bedeli 130 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya çekilen genç yıldızın, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki şampiyonluk adaylarından birine transfer olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.