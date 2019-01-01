Victor Oladipo, Pazartesi günü parkelere dönüyor!

Miami Heat guardı Victor Oladipo'nun, bu sezonun ilk maçını önümüzdeki Pazartesi günü Houston Rockets'a karşı oynamayı planladığı açıklandı.



Oladipo ilk olarak 2019 yılının Ocak ayında kuadriseps tendonunu yırtmış ve bir yıl sonrasında, Ocak 2020'de parkelere dönmüştü.



29 yaşındaki oyuncu sonrasında Indiana Pacers tarafından Ocak 2021'de Houston Rockets'a ve ardından son takas gününde Miami Heat'e takas edilmişti. Oladipo, geçtiğimiz Mayıs ayında sağ kuadriseps tendonundan başka bir ameliyat daha geçirmişti.



