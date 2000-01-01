Victor Oladipo, Pacers'tan ayrılmak mı istiyor?

Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun, sezonun ardından Pacers ile yollarını ayırmayı düşündüğü iddia edildi.



The Athletic'den Jared Weiss'e göre Oladipo, önümüzdeki sezon anlaşmasının son yılına girecek ve Boston Celtics'ten Gordon Hayward ile bir takasa bağlantılı olabilir:



"Hayward, uzun vadeli bir uzatma kontratı olmadığı sürece sözleşmesinden çekilmeyecek, bu da endişe veren bir sakatlık geçmişi olan 30 yaşındaki bir oyuncu için zor olacak. Hayward, Indiana'yı halen evi gibi görüyor ve kaynaklara göre, Victor Oladipo ve Myles Turner ikilisi muhtemelen aynı gemide iken, Ainge'in karşılığında anlaşılabilir bir şekilde Hayward'ı ve çok sayıda draft hakkını takas etme fırsatı olabilir."



Oladipo, kariyerinde iki kez All-Star olmuş ve 2016'da NBA'nin En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu seçilmişti. 2013 Draftı'nda ikinci sırada seçilmiş olan Oladipo, bir Pacer olarak göze çarpan performanslarıyla ligde ün kazanmıştı.



Paul George takasından sonra Oladipo, Pacers'ın birincil oyuncusu olarak ortaya çıkmış ve beklentileri karşılamıştı. 2017'de Indiana'ya gittikten sonra, Oladipo'nun rakamları anında yükselmişti.



Thunder ile bir sezonda 16.0 sayıdan daha az bir ortalamadan, Indiana Üniversitesi mezunu oyuncu, rakamlarını göze çarpan bir şekilde yükseltmişti. Bir Pacer olarak ilk sezonunda Oladipo, maç başına 23.1 sayı ortalamayla oynamış ve ligde top çalma kralı olmuştu.



