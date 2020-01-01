Victor Oladipo, Pacers'tan ayrılacak mı?

Bazı NBA yöneticilerine göre Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo, bu ölü sezonda Pacers'tan ayrılacak.



Lig yöneticileri, Pacers'ın, sözleşmesinin son yılına giren Oladipo'yu takas edeceğine inanıyor.



Çok yönlü guard, Miami Heat veya Boston Celtics'e olabilecek bir takasla ilişkilendirildi.



Bleacher Report'tan Eric Pincus, durumla ilgili şunları belirtti:



"Gordon Hayward evine dönmüş olurdu (Indianapolis'te doğmuş ve Brownsburg banliyösünde liseye gitmişti) ve Pacers'a forvet rotasyonunda Victor Oladipo'nun yerini alma potansiyeli olan bir oyuncu vermiş olurdu.



Oladipo, sözleşmesinin son yılına giriyor ve ligdeki birkaç yönetici, Indiana'nın bu ölü sezonda onu alacağına inanıyor. Boston, Oladipo'yu almak için gereken varlıklardan vazgeçmeye istekli olmayabilir, ancak Myles Turner ulaşılabilir olabilir.



Hayward, bir yöneticinin belirttiği üzere Indiana'da maksimum bir anlaşma arayan Oladipo'dan daha makul bir uzatma sözleşmesine açık olabilir."



Oladipo'nun 2020-21 sezonunda 21 milyon dolar kazanması bekleniyor.



