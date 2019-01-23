Victor Oladipo geri döndü!

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo, yaklaşık 375 gün sonra tekrar bir NBA maçına geri döndü!



Bankers Life Fieldhouse'a, Kobe Bryant onuruna 8 numaralı All-Star formasını giyerek gelen Oladipo, maçın bitimine 10.3 saniye kala bir üçlük isabeti bularak, takımının Chicago Bulls karşısında aldığı 115-106'lık galibiyeti için büyük şans vermiş oldu.



Oladipo, 21 dakika süre aldığı maçta 9 sayı, 4 asist ve 2 ribaund kaydetti. İlk altı üçlüğünü kaçıran Oladipo'nun bulduğu kritik üçlük, maçtaki ilk isabetiydi:



"Anın içinde kalıyorum, bunu Kobe'den öğrendim. Odağımı bozmadım. Günün sonunda isabeti buldum."



"UNDERTAKER'LA KAPIŞIYOR GİBİYDİM"



Dipo, 23 Ocak 2019'da Toronto Raptors'a karşı sağ dizinden korkunç bir kuadriseps sakatlığı geçirdiğinden beri bir NBA maçında forma giymemişti.



"Sanki bir WWE dövüşünde Undertaker'a karşı ringde gibiydim. Beni kafese atmış ve tepeden geliyor gibiydi. Günün sonunda hiçbir şey neşemi çalamaz. Vücudum şu anda olağanüstü hissediyor. 21 dakika ile oldukça iyiydim. Daha da iyi olmaya devam etmeliyim. Vücudumu tekrar bu seviyedeki basketbol seviyesine alıştırıp, sonunda bedenimi alıştracağım, ama zihnim hep yerinde olacak."



Oladipo, ekibin personeli ve sağlık personeli ile görüştükten sonra, Çarşamba günü, takımın G League ekibiyle biraz çalışma süresi içeren rehabilitasyonuna dayanarak, dönüş tarihini dün gece olarak hedeflemişti.



"GÖRMEDİĞİNİZ İNSANLARA MİNNETTARIM"



Maç sonrasında çok duygusal konuşan Oladipo, sabahın erken saatlerinde 3'e 3 ve 4'e 4 maçları için geldikleri ve bir NBA maçına geri dönme sürecinde kendisine yardımcı oldukları için, genç takım arkadaşlarının çoğuna teşekkür etti:



"Minnettarım, duygusal bir geceydi. Sahada duygusallaştım. İnişli çıkışlı bir dönemdi. Günün sonunda ben o iniş çıkışlara saldırıyorum. Sanki 36 millik bir maraton koşmuş gibiyim, artık ne kadar uzunlarsa. Organizasyonda görmediğiniz insanlara minnettarım."



Oladipo'nun ilk maçı, Pacers'ın sekiz maçının yedisini evinde oynayacağı bir döneme denk geldi. Koç McMillan, genel planın, Oladipo iyi oynamaya devam etse bile yakın gelecek için maç başına ortalama 24 dakika olması gerektiğini söyledi.







