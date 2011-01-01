Victor Oladipo geri döndü, 11 sayı attı!

Miami Heat guardı Victor Oladipo, uzun zamandır beklenen dönüşünden sonra dün gece bu sezon için ilk kez forma giydi.



Oladipo, dün gece Houston Rockets karşısında 15 dakika süre alarak 4/7 şut isabetiyle 11 sayı, 4 asist ve 1 ribaund kayedtti. 29 yaşındaki oyuncu, Mayıs 2021'de sağ kuadriseps tendonundan ameliyat geçirmesinden bu yana ilk NBA maçına çıkmıştı. Karşılaşmada ise Heat, 123-106 galibiyete ulaşmıştı.



Oladipo ilk olarak Ocak 2019'da sağ kuadriseps sakatlığı geçirmişti o zamandan beri önceki All-NBA formunu yeniden kazanmak için mücadele ediyor.



Heat guardı, önceki sezona Indiana Pacers ile başladıktan ve sezon ortasında Rockets ile 20 maç geçirdikten sonra, Heat için dört maç forma giymişti. İki kez All-Star olan oyuncu, Miami için maç başına 28 dakika civarında yalnızca 12 sayı ortalaması tutturmuştu.



