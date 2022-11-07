Victor Nelsson ve Jens Stryger Larsen'e müjdeli haber!

Danimarka Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
Kadroda Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson ve Trabzonspor'un sağ beki Jens Stryger Larsen de yer aldı.
Ayrıca kadroda, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer ve Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius da kendine yer buldu.
İşte Danimarka Milli Takımı'nın kadrosu:
Kadroda Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson ve Trabzonspor'un sağ beki Jens Stryger Larsen de yer aldı.
Ayrıca kadroda, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer ve Trabzonspor'da forma giyen Andreas Cornelius da kendine yer buldu.
İşte Danimarka Milli Takımı'nın kadrosu:
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