Victor Nelsson'u takibe aldılar

Ligde şu ana kadar istediği savunma performansını yakalayamayan Galatasaray'da, Marcao-Nelsson tandeminin hem Lazio hem de Marsilya maçlarında ortaya koyduğu uyum, teknik heyetten tam not aldı. İki oyuncu da Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'u takibe aldılar
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02 Ekim 2021 11:53
Galatasaray'da Marcao ve Nelsson ikilisinin uyumu, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Süper Lig'de Marcao'nun aldığı ceza sebebiyle birlikte oynayamayan ikili, Avrupa Ligi'nde hem Lazio hem de Marsilya maçlarında kusursuza yakın bir performans ortaya koydu. 25 yaşındaki Marcao ve 22 yaşındaki Nelsson'un birlikte sergiledikleri tablo, gelecek için de sarı kırmızılı camiayı ümitlendiriyor.

Fiorentina, Nelsson'u takibe aldı

Marcao'ya uzun süredir başta Roma olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisi vardı. Bu defa da İtalyan ekibi Fiorentina'nın yeni transfer Nelsson'u takibe aldığı öğrenildi.

Derbide beraber olacaklar

Şimdi bu ikilinin Süper Lig'de bir araya gelmesi bekleniyor. Marcao'nun iki maç daha cezası var. Rizespor ve Konyaspor sınavlarını kaçıracak olan Brezilyalı futbolcu, 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde yeniden Nelsson'un partneri olacak. Terim, bu ikili bir araya geldikten sonra ligde de çıkış yakalayacaklarını düşünüyor.


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