Victor Nelsson, sosyal medya hesabını kapattı

2920 dakika ile Galatasaray'ın bu sezon en fazla sahada kalan oyuncusu olan Victor Nelsson, bu hafta taraftarın sanal zorbalığına maruz kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson, sosyal medya hesabını kapattı
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15 Şubat 2022 09:15
Victor Enok Nelsson
Victor Enok Nelsson
Galatasaray
Galatasaray'da Kayserispor beraberliğinden sonra sosyal medyadan gelen küfürlü mesajlara dayanamayan Victor Nelsson,  Instagram hesabını kapattı.

Sezon başında 25 milyon Euro harcayan Galatasaray'ın 7 milyon Euro ile en fazla bonservis ödediği isim olan Victor Nelsson, diğer transferlerin aksine değerini kaybetmedi.

6.5 milyon Euro verilen Cicaldau, 4 milyon Euro'ya alınan Berkan ile bonuslarıyla 5 milyon Euro yatırım yapılan Morutan dibe vurdu. Üç kulvarda 30 maça çıkan Nelsson ise Fatih Terim'den sonra yeni hocası Torrent'in de bankosu oldu.

2920 dakika ile sarı-kırmızılı takımın bu sezon en fazla sahada kalan oyuncusu olan 23 yaşındaki stoper, bu hafta ise taraftarın sanal zorbalığına maruz kaldı. Kayserispor beraberliğinden sonra sosyal medyadan gelen küfürlü mesajlara dayanamayan Nelsson, çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu. 

 

 

 

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