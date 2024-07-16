Victor Nelsson, Sevilla'dan telefon bekliyor

Sakatlığı nedeniyle EURO2024'te boy gösteremeyen Victor Nelsson, beklediği teklifleri alamadı. Galatasaray'da kalmaya sıcak bakan Nelsson, Sevilla'dan da haber bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson, Sevilla'dan telefon bekliyor
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16 Temmuz 2024 08:58
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 09:00
Geçtiğimiz sezon içerisinde birkaç kez ayrılık mesajı veren, son 2 transfer döneminde ayrılığın eşiğinden dönen Victor Nelsson'un, bu yaz satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'e gidemeyen Nelsson'un, şu ana kadar beklediği teklifleri alamadığı öğrenildi.

OKAN BURUK 'KAL' DİYOR

Okan Buruk, 25 yaşındaki stoperin takımda kalmasını istiyor. Danimarkalı savunmacı da tekrar Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmak için Galatasaray'da kalmaya daha sıcak bakıyor.

SEVILLA'DAN HABER BEKLİYOR

Nelsson ve menajeri bir yandan da Sevilla'dan haber bekliyor. İspanyol kulübü tekrar devreye girmezse, Nelsson'un Galatasaray'da yola devam etme ihtimali çok yüksek görünüyor.  

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