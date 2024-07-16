Geçtiğimiz sezon içerisinde birkaç kez ayrılık mesajı veren, son 2 transfer döneminde ayrılığın eşiğinden dönen Victor Nelsson'un, bu yaz satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'e gidemeyen Nelsson'un, şu ana kadar beklediği teklifleri alamadığı öğrenildi.
OKAN BURUK 'KAL' DİYOR
Okan Buruk, 25 yaşındaki stoperin takımda kalmasını istiyor. Danimarkalı savunmacı da tekrar Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmak için Galatasaray'da kalmaya daha sıcak bakıyor.
SEVILLA'DAN HABER BEKLİYOR
Nelsson ve menajeri bir yandan da Sevilla'dan haber bekliyor. İspanyol kulübü tekrar devreye girmezse, Nelsson'un Galatasaray'da yola devam etme ihtimali çok yüksek görünüyor.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'e gidemeyen Nelsson'un, şu ana kadar beklediği teklifleri alamadığı öğrenildi.
OKAN BURUK 'KAL' DİYOR
Okan Buruk, 25 yaşındaki stoperin takımda kalmasını istiyor. Danimarkalı savunmacı da tekrar Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmak için Galatasaray'da kalmaya daha sıcak bakıyor.
SEVILLA'DAN HABER BEKLİYOR
Nelsson ve menajeri bir yandan da Sevilla'dan haber bekliyor. İspanyol kulübü tekrar devreye girmezse, Nelsson'un Galatasaray'da yola devam etme ihtimali çok yüksek görünüyor.