Victor Nelsson, ışıl ışıl!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımla ligde ve Avrupa maçlarında gösterdiği başarılı performansın ardından Danimarka Milli Takımı'na seçilen genç oyuncu, Hollanda ve Sırbistan maçlarında forma giydi. 23 yaşındaki stoper, iki maçta da gösterdiği performansla otoritelerden tam not aldı. Yıldız futbolcunun, 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.



İSTEYENİ ÇOK



Nelsson, bu sezon başında 7 milyon Euro bonservis bedeli ile sarı-kırmızılı takıma imza attı. Özellikle Avrupa Ligi maçlarında öne çıkan genç oyuncuya İngiltere'den Newcastle United, Fransa'dan Lille, İtalya'dan ise Milan ilgi duyuyor.



GÖZÜ SEÇİMDE



Galatasaray'ın genel kurula gitmesi Victor Nelsson'un geleceğini de etkiledi. İbra edilmeyen Başkan Burak Elmas transfer görüşmelerini durdurdu. Nelsson'a gelen tekliflerle ilgili yeni seçilecek yönetim kurulu karar verecek.









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