Süper Lig'de sezona iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray, devre arasında Victor Nelsson'u elinden çıkarabilir.



20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ



Avrupa'nın dev kulüpleri, Danimarkalı futbolcuyla yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncu için Aslan 20 milyon euro istiyor.



UYGUN BEDELLE BİR İSİM ALINACAK



Elde Abdülkerim Bardakcı, Emin Bayram ve Mathias Ross var. Nelsson giderse uygun bedelle bir isim alınacak.



BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkan Danimarkalı futbolcu 810 dakika süre aldı.



















