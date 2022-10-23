Victor Nelsson için teklifler bekleniyor

Galatasaray formasıyla öne çıkan bir performans sergileyen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, devre arasında takımdan ayrılabilir. Sarı-kırmızılılar yıldız stoper için gelecek teklifleri beklemeye geçerken oyuncunun bonservisini de belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson için teklifler bekleniyor
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23 Ekim 2022 10:42
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Galatasaray
Süper Lig'de sezona iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray, devre arasında Victor Nelsson'u elinden çıkarabilir.

20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Avrupa'nın dev kulüpleri, Danimarkalı futbolcuyla yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncu için Aslan 20 milyon euro istiyor.

UYGUN BEDELLE BİR İSİM ALINACAK

Elde Abdülkerim Bardakcı, Emin Bayram ve Mathias Ross var. Nelsson giderse uygun bedelle bir isim alınacak.

BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkan Danimarkalı futbolcu 810 dakika süre aldı. 

 

 

 

 

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