Victor Nelsson için flaş iddia!

Galatasaray forması giyen Nelsson'un, Davinson Sanchez'in gelişi sonrası yedek kaldığı ve takımdan ayrılma istediği iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson için flaş iddia!
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07 Ekim 2023 12:44
Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in transfer edilmesinden sonra yedek kalan Danimarkalı yıldız Victor Nelsson'un takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı stoperin kulübeye çekilmekten dolayı mutsuz olduğu ve menajerine "Ocak ayında bana takım bul" dediği öne sürüldü.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 12 maçta sahaya çıktı.



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