Victor Nelsson için flaş iddia!

Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in transfer edilmesinden sonra yedek kalan Danimarkalı yıldız Victor Nelsson'un takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı stoperin kulübeye çekilmekten dolayı mutsuz olduğu ve menajerine "Ocak ayında bana takım bul" dediği öne sürüldü.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 12 maçta sahaya çıktı.
Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı stoperin kulübeye çekilmekten dolayı mutsuz olduğu ve menajerine "Ocak ayında bana takım bul" dediği öne sürüldü.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 12 maçta sahaya çıktı.