Galatasaray'ın yeni isimlerinden Victorr Nelsson, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Victor Nelsso'un sözleri..



"Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktım. Mutluyum. Taraftarlarımızın ambiyansı, yarattıkları atmosfer harikaydı. Kendimi çok iyi hissettim. İlk maçımda 90 dakika oynadığım için mutluyum.



Bir stoper olduğum için en önemli işim defans yapmak. Bunu seviyorum. Topu uzaklaştırmayı, kendi kalemi savunmayı, korumayı seven biriyim. Yerden ve havadan müdahalelere önem veririm ve bu konuda iyiyim. Ofansı da seven, bloklar arasına pas atmayı da severim ama ilk işim savunma yapmak."



