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Victor Nelsson: "Geçen sezon kabul edilebilir değildi"
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, kulüp televizyonuna konuştu.
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17 Temmuz 2022 13:59
Galatasaray
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