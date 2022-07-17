Victor Nelsson: "Geçen sezon kabul edilebilir değildi"

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, kulüp televizyonuna konuştu.

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Victor Nelsson: 'Geçen sezon kabul edilebilir değildi'
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17 Temmuz 2022 13:59
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