Victor Nelsson, EURO 2024'te yer alamayacak

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını açıkladı.Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Nelsson, şu ifadeleri kullandı;Bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkan Victor Nelsson, bu maçlarda 2 gol kaydetmişti. Danimarkalı oyuncu milli takım kariyerinde çıktığı 12 maçta ise gol sevinci yaşayamamıştı.