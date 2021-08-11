Victor Nelsson'dan transfer sonrası açıklamalar

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, kendisini sarı-kırmızılı bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın Kopenhag'da 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı efsanevi hikayeyi çok iyi bildiğini ifade eden Nelsson şu açıklamaları yaptı: "Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim, fantastik taraftarları ve statları var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum."



22 yaşındaki Danimarkalı stoper ayrıca Victor Nelsson, "Fatih Terim hocamızla çalışacak olmaktan ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube'da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.



Kopenhag Kulübü'nün resmi internet sitesine de açıklamalarda bulunan Nelsson "Bir gün kendimi başka yerde denemek hep planlarım arasındaydı. Galatasaray'ın beni, hem oyuncu hem de insani olarak çok geliştirebileceğini düşündüğüm için bu teklifi kabul ettim." şeklinde konuştu.



KOPENHAG CEPHESİNDEN AÇIKLAMA



Kopenhag Sportif Direktörü Peter Christiansen ise "Victor iyi işler yaptı. Şimdi başka büyük bir kulüpte yeni bir maceraya başlayacak. Doğru teklif geldiğinde ayrılmasını planlıyorduk ve o teklifi aldık. Danimarka dışında bir kariyere hazır ve onun için gururluyuz." dedi.











