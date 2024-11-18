Victor Nelsson'dan kesin ayrılık kararı!

Real Betis'in ilgilendiği Galatasaraylı Victor Nelsson, bu kez kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'dan kesin ayrılık kararı!
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18 Kasım 2024 08:27
İki sezondur yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak Galatasaray'da kalan Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in, Danimarkalı stoperi renklerine bağlamak istediği bilgisine ulaşıldı.

KESİN AYRILMAK İSTİYOR

Özellikle Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın arkasında kalan Nelsson, bu kez takımdan gitmek istiyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

2021 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Nelsson, sarı-kırmızılılarda çıktığı 136 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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