Victor Nelsson: "Bu şekilde devam edeceğiz"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Victor Nelsson: 'Bu şekilde devam edeceğiz'
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14 Mart 2022 22:37
Galatasaray'da Victor Nelsson, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Norveçli savunması, "Bu maçı iyi oynadık. Galatasaray gibi bir takımsanız, 3-4 günde bir maç oynamaya hazır olmalısınız. takımımla gurur duyuyorum. Barcelona ve Beşiktaş'a karşı iyi sonuçlar aldık. iyi bir hocamız ve iyi oyuncularımız var. Bu şekilde devam edeceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Taraftarın kendisine desteği için de konuşan Nelsson, "Taraftarımız ilk günden beri beni hep sevdi ve destekledi. Ben de onları çok seviyorum. Bu taraftar dünyanın en iyilerinden." dedi.

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