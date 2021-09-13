Victor Nelsson 'acaba' dedirtti?

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Trabzonspor derbisinde yaptığı hatalarla çıldırttı.



22 yaşındaki genç savunmacı, Cornelius'un attığı golde kafa topuna çıkmadı. Aynı zamanda ofsaytı da bozan Nelsson, maçın sonucuna etki eden kritik bir hataya imza attı.



İkinci yarıda bir pozisyonda da topu ıska geçen defans oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini ağzına getirirken, pozisyonun golle sonuçlanmaması teselli oldu.



- Dakika: 90

- Top çalma: 0

- Top kaybı: 4

- Uzun top isabeti: 1/3

- Kazanılan ikili mücadele: 0/0

- Kazanılan hava topu: 2/5



Rıdvan Dilmen: "Nelsson'u pek beğenmedim açıkçası. Marcao döndüğünde, sanki Marcao - Luyindama'ya dönülür. 3 stoperin birincisi Luyindama."



