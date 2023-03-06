Victor Nelsson'a İtalya'dan talip çıktı

Daha önce Sevilla'nın uzun süre transfer etmek için uğraştığı Galatasaray'ın 24 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson'a bu kez de İtalya'dan bir talip çıktı.İspanyol basınında yer alan haberlere göre; milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, Victor Nelsson'u gündemine aldı. Gelecek sezon için kadrosuna bir stoper katmak isteyen Atalanta'nın, Merih Demiral'ın dışında set oyununa katkı yapabilecek bir stoper aradığı ve bu nedenle Victor Nelsson'u listesine aldığı yazıldı.Bu sezon Galatasaray forması ile 24 resmi maça çıkan Nelsson, bu maçlarda 1 gol kaydetti.