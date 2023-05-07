Victor Nelsson'a İspanya'dan iki talip!

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da Avrupa kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor.Hem Galatasaray'daki hem de Milli Takım'daki performansıyla büyük beğeni toplayan 25 yaşındaki oyuncuyu, özellikleİspanya'dan Sevilla ile Betis kadrosuna katmayı çok istiyor.Nelsson'u sezon başında Cim Bom'dan koparmayı başaramayan Sevilla, bu kez çok daha ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Betis'in de devreye girmesiyle oyuncunun piyasası yükselmiş durumda.Daha önce Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın da başarılı savunma oyuncusuyla ilgilendiği belirtiliyordu.Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un olası satışından 25 milyon Euro civarında bir gelir elde etmeyi hedefliyor.Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak kariyerine Cim Bom'da devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Nelsson için yapılan bu zam sadece 1 sezon için geçerli.