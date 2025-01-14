Victor Nelsson'a Fransa'dan talip!

Okan Buruk'a ayrılmak istediğini bildiren Victor Nelsson'a sürpriz bir talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rennes, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ile ilgileniyor.
RENNES TEMASA GEÇTİ
Fransız ekibi, sarı kırmızılılara Danimarkalı stoperin durumunu sordu.
Rennes, oyuncunun temsilcisiyle de temasa geçerek sözleşme şartları hakkında bilgi aldı.
G.SARAY SICAK BAKIYOR
Galatasaray, uygun bir teklif gelmesi halinde Nelsson'un satışına sıcak bakıyor. Sarı kırmızılı takımın, 10 milyon euronun altındaki tekliflere yanıt vermeceği belirtildi.
26 yaşındaki stoper, Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve toplam 614 dakika süre alabildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rennes, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ile ilgileniyor.
RENNES TEMASA GEÇTİ
Fransız ekibi, sarı kırmızılılara Danimarkalı stoperin durumunu sordu.
Rennes, oyuncunun temsilcisiyle de temasa geçerek sözleşme şartları hakkında bilgi aldı.
G.SARAY SICAK BAKIYOR
Galatasaray, uygun bir teklif gelmesi halinde Nelsson'un satışına sıcak bakıyor. Sarı kırmızılı takımın, 10 milyon euronun altındaki tekliflere yanıt vermeceği belirtildi.
26 yaşındaki stoper, Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve toplam 614 dakika süre alabildi.