Victor Nelsson'a Fiorentina'dan teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımın yıldız oyuncularına teklif yağıyor.
15 MİLYON EURO TEKLİF
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson için harekete geçti. Çizme ekibi, Danimarkalı futbolcu için 15 milyon euro'ya yakın bir ücreti gözden çıkardı.
24 yaşındaki oyuncunun, Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam etmek istemesi ve bonservisin de az bulunması nedeniyle Fiorentina'ya ret cevabı verildi.
15 MİLYON EURO TEKLİF
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson için harekete geçti. Çizme ekibi, Danimarkalı futbolcu için 15 milyon euro'ya yakın bir ücreti gözden çıkardı.
24 yaşındaki oyuncunun, Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam etmek istemesi ve bonservisin de az bulunması nedeniyle Fiorentina'ya ret cevabı verildi.