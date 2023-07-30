Victor Nelsson'a Fiorentina'dan teklif!

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a Fiorentina talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'a Fiorentina'dan teklif!
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30 Temmuz 2023 13:03
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 13:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımın yıldız oyuncularına teklif yağıyor.

15 MİLYON EURO TEKLİF

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson için harekete geçti. Çizme ekibi, Danimarkalı futbolcu için 15 milyon euro'ya yakın bir ücreti gözden çıkardı.

24 yaşındaki oyuncunun, Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam etmek istemesi ve bonservisin de az bulunması nedeniyle Fiorentina'ya ret cevabı verildi.



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