Victor Nelsson'a Danimarka'da tam not

Danimarka, hazırlık maçında Hollanda'ya 4-2 yenilse de takımının en yüksek reyting alan oyuncusu Victor Nelsson oldu.



Danimarkalı spor gazetecileri, Hollanda karşısında ortaya konan mücadelede parlayan tek ismin Nelsson olduğunu belirterek, 3'lü savunma oynayan Kuzey ülkesinin yeni bir savunmacı kazandığına vurgu yaptılar.



Galatasaray, Nordsjaelland altyapısından yetişen Nelsson'u sezon başında 7 milyon euro bonservisle FC Kopenhag'dan transfer etmişti.





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