Victor Nelsson'a bir talip daha çıktı

İngiliz basını, Aston Villa'nın gelecek sezonun transfer planlamasını yaptığını ve Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'a gözünü diktiğini duyurdu.



Sezon başında Kopenhag'dan taksitli bir şekilde toplam 7 milyon euro'ya alınan 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla piyasa değerini 10 milyon euro'ya kadar yükseltti.



Sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıkan Nelsson, 3 bin 910 dakika süre bulurken, 1 gol, 1 asistle oynayarak dikkatleri üzerine toplamayı başardı.



25 MİLYON EURO



Sözleşmesinde "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Nelsson ile Villa'nın Sportif Direktörü Johan Lange yakın ilgi gösteriyor.



Sezon boyu vatandaşının maçlarını takip ettiği ortaya çıkan Danimarkalı spor adamının haziran ayında ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.





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