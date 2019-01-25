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Victor Moses'ten Fenerbahçe için ilk açıklama

Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye çok yaklaştığı Moses açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Güneş
Victor Moses'ten Fenerbahçe için ilk açıklama
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25 Ocak 2019 08:22
Moses'i İstanbul'a getirten Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler var. Dün gece yarısı Koç'un özel uçağı ile İstanbul'a inen Moses, sağlık kontrollünden geçtikten sonra kendisini 1.5 yıllığına Sarı-Lacivertliler'e bağlayan imzayı attı.

Fenerbahçe'nin eski Nijeryalı yıldızları Emenike ve Yobo'da referans aldığını dile getiren 28 yaşındaki yıldız oyuncu, kısa bir açıklama yaparak, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamaya geldim" diye konuştu.

Başka teklifler de olduğunu ancak Fenerbahçe'yi seçtiğini söyleyen Moses, "Başka teklifler de vardı ama Fenerbahçe daha çok istedi. İyi durumdayım, sadece maç eksiğim var. Kısa sürede eski formuma döneceğim" dedi



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