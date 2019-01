Victor Moses'in golleri izle, F.Bahçe'nin transferi Victor Moses'in asistlerini izle

anlaşmaya vardığı 28 yaşındakiİstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Moses transferini resmi olarak açıklaması bekleniyor.Victor Moses gece 02:40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Nijeryalı futbolcu ve beraberindekiler Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından ayrıldılar.Uzun bir süredir Moses'in kiralık transferi için Chelsea ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun kiralık transferi için Londra temsilcisi ile anlaştı ve Moses'i da transfer için ikna etti. Moses, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.Chelsea ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona erecek olan Moses, kariyerinde Crystal Palace, Wigan, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formalarını giydi. Chelsea'nin 2010 yılında 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Wigan'dan transfer ettiği Moses, 38 kez giydiği Nijerya Milli Takımı'nda 12 golün altına imza attı.Nijerya'da sokaklarda futbolu öğrenen Moses, o günlerini şöyle anlatıyor; "Krampon yoktu, çıplak ayaklarda futbol oynadım. topa benzer bir şey görünce oynamaya başlıyorduk."Babasını ve annesini Nijerya'daki iç savaşta kaybeden Moses, ailesinin arkadaşlarının ve akrabalarının yardımıyla İngiltere'ye kaçıyor. Hayali futbolculuk olan genç çocuk, Norbury Park'ta top oynarken fark ediliyor ve Crystal Palace altyapısına alınırken, eğitim masrafları kulüp tarafından karşılanıyor.Moses, Nijerya'da savaştan kaçıp futbolcu olduğu için şükrediyor: "Büyük bir yolculuktu benim için. Güçlü kaldım ve çok çalıştım. Futbol olsa da, olmasa da bu böyleydi. Tanrı'ya geldiğim nokta için şükrediyorum. Bu bir hayalin gerçekleşmesi."16 yaşında Crystal Palace'ta ilk maçına çıktı ve sonrasında önü açıldı. 2010 yılında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Wigan'a transfer olan Moses, yaptığı patlamanın ardından 2012'de 11,5 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.Çocukluğundan beri futbolcu olma hayali kuran Nijeryalı oyuncunun en büyük hedefi ise Barcelona'da oynamaktı. Chelsea'ye imza attıktan sonra da bunu gizlemeyen Moses, "Belki burada sıkı çalışırsam ilerde bir gün Barcelona'ya da gidebilirim" diyor.Chelsea'de hoca değişimlerinden en çok etkilenen oyunculardan olan Moses, Liverpool, Stoke City ve West Ham'da kiralık dönemler geçirdi. 2016'da geri döndükten sonra ise Chelsea'den bir daha ayrılmadı ve Conte'nin 3-5-2 sisteminde defansif bir kanat oyuncusu olarak görev almaya başladı, performansıyla şampiyonluğun da önemli isimlerinden biri oldu.Kariyeri boyunca stoper de dahil olmak üzere her pozisyonda oynadığını belirten ve Chelsea'de son dönemde hücumcu bek olarak da görev alan Moses, kendisini forvet arkasında her yerde oynayabilen bir oyuncu olarak tanımlıyor; "Ön tarafta her yerde oynarım, sol kanatta, sağ kanatta ve forvet arkasında"İngiltere Milli Takımı'nda alt yaş kategorilerinde her seviyede forma giydi. 2007'de Avrupa U17 şampiyonasında Altın Top kazandı. U21'de bir maçta devre arasında oyundan alındıktan sonra ise İngiltere defterini kapattı; "Alt yaş kategorilerinin hepsinde İngiltere'yi temsil ettim ama sonunda Nijerya için oynamaya karar verdim. Bu sadece bir karardı"Chelsea'de sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyunculardan biri olan Moses, verdiği röportajlarda da taraftarların kendisini takip etmesini istiyor: "Twitter, Instagram Facabook, hepsinde hesabım var, taraftarlar beni takip etsin"Nijeryalı oyuncu emekli olunca parayı kullanarak kendi işini kurmayı planlıyor. İngiltere'de yaptığı bir açıklamada bundan bahseden tecrübeli oyuncu, "Emekli olunca kendi işimi kurmak istiyorum. Belki emlakçılık olabilir, ya da bu çerçevede bir şeyler."Boş zamanlarında ve deplasman yolculuğu sırasında dizi izlemeyi sevdiğini söyleyen Moses, Netflix'in sıkı bir takipçisi. En sevdiği dizi ise Peaky Blinders.2012'de geldiği Chelsea'de mevcut kadronun en eski oyuncularından biri olan Moses, en iyi anlaştığı oyuncu olarak da Belçikalı yıldız Eden Hazard2ı gösteriyor. Yıldız oyuncu, deplasman yolcuğuluğunda da Hazard ile birlikte oturduğunu ve çok güldüklerini kaydediyor.Kariyerine forvet olarak başlayan ancak sonraki yıllarda orta saha ve sağ bek mevkisinde forma giyen 28 yaşındaki Moses, orta saha sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebiliyor.Daha önce verdiği bir röportajında oyun içerisinde her mevkide forma giyebileceğini ifade eden Moses, "Ön tarafta her yerde oynarım, sol kanatta, sağ kanatta ve forvet arkasında" ifadelerini kullanmıştı.