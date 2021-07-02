Victor Moses, Spartak Moskova'da

Spartak Moskova, Chelsea'den Victor Moses'ın bonservisini 5 milyon euro ödeyerek aldı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; en.spartak.com
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Victor Moses, Spartak Moskova'da
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02 Temmuz 2021 16:36
Victor Moses
Victor Moses
Fenerbahçe
2019-2020 arasında Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Victor Moses, yeni yuvasını buldu.

Spartak Moskova, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Victor Moses'in bonservisini aldı.

Rus kulübü, bu transfer için Chelsea'ye 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

2 yıllık sözleşmeyi imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Rusya'da 19 maça çıkarken 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

 


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