Victor Moses, Spartak Moskova'da

2019-2020 arasında Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Victor Moses, yeni yuvasını buldu.



Spartak Moskova, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Victor Moses'in bonservisini aldı.



Rus kulübü, bu transfer için Chelsea'ye 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



2 yıllık sözleşmeyi imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Rusya'da 19 maça çıkarken 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.







