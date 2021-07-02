Victor Moses, Spartak Moskova'da

2019-2020 arasında Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Victor Moses, yeni yuvasını buldu.
Spartak Moskova, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Victor Moses'in bonservisini aldı.
Rus kulübü, bu transfer için Chelsea'ye 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
2 yıllık sözleşmeyi imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Rusya'da 19 maça çıkarken 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Spartak Moskova, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Victor Moses'in bonservisini aldı.
Rus kulübü, bu transfer için Chelsea'ye 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
2 yıllık sözleşmeyi imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Rusya'da 19 maça çıkarken 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.