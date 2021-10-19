Victor Moses: 'Moskova'ya aşık oldum'

Rusya Premier Lig takımlarından Spartak Moskova'da forma giyen Victor Moses, Rusya'daki günlerine dair açıklamalarda bulundu.



"MOSKOVA'YA AŞIK OLDUM"



Rusya'da bulunduğu bir yıldaki izlenimleri sorulan Nijeryalı futbolcu, "Moskova'ya aşık oldum, çok güzel bir şehir. İtalyan, Japon birçok farklı restorana gittim ve şehir merkezinde dolaştım. Kızıl Meydan'da bulundum. Rusya'da soğuktan tabii ki etkileniyoruz ancak sıcak günler de güzel" ifadelerini kullandı.



"VİRÜS NEDENİYLE GERGİNDİM"



Takıma ilk katıldığında Domenico Tedesco'nun takımla daha fazla iletişim halinde olmasını istediğini ve toplantılara katılmasını istediğini ancak koronavirüs nedeniyle adapte olmakta zorluk yaşadığını belirten Moses, "Dürüst olmak gerekirse geçen yıl virüs nedeniyle oldukça gergindim. Otelden dışarıya sadece maçlar ve antrenmanlar için çıkıyordum, onun dışında kilit altındaydım. Şu an tüm koruma önlemlerine maksimum derecede dikkat ediyorum" dedi.



"AİLEMİ RUSYA'YA GETİRECEĞİM"



Kasım ayında karşılaşacakları Leicester City deplasmanında ailesinin tribünde olup olmayacağı sorulan 30 yaşındaki futbolcu, "Hayır, benim küçük bir çocuğum var ve maç çok geç saatte. Ancak televizyondan seyredeceklerdir." şeklinde konuştu.



Eşini ve çocuğunu Rusya'ya getirip getirmeyeceği sorulan Moses, "Evet, getireceğim ama zamanı var. Spartak ile 2023 yazına kadar sözleşmem var, yani bunun için zamanım var" açıklamasını yaptı.





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