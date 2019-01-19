Victor Moses kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe, Victor Moses'i transfer etti mi?

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Victor Moses hakkında tüm merak edilenlerin yanıtlarını haberimizde derledik. Peki Victor Moses hangi mevkide oynuyor? İşte tüm detaylar...

19 Ocak 2019 04:49
Victor Moses kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe, Victor Moses'i transfer etti mi?
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtilen Victor Moses'ın kaç yaşında ve nereli olduğunu merak edenler buraya... Peki Fenerbahçe, Victor Moses için KAP'a bildirim yaptı mı? Fenerbahçe oyuncunun bonservisi için ne kadar ödeyecek? İşte tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE, MOSES'I TRANSFER ETTİ Mİ?
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde ikinci takviyesini yapmaya hazırlanıyor.
Daha önce Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Victor Moses transferini bitiriyor.

1.5 YILLIĞINA KİRALIK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiraladı. Haberde; Moses transferinin Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

Bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika süre bulabilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sözleşmesi 2021'de bitecek olmasına rağmen ayrılık kararı aldı.



VİCTOR MOSES KİMDİR?

Nijerya'nın Kaduna kentinde dünyaya gelen 1990 doğumlu Victor Moses 28 yaşında ve sağ kanatta oynuyor. Zaman zaman sol kanat ve forvette de görev yapamayan ünlü futbolcu ilk olarak İngiltere Premier Lig kulüplerinden Crystal Palace'ın dikkatini çekmişti. Burada 2 sezon forma giydikten sonra Wigan'a transfer olan Moses, ardından Chelsea tarafından 11,50 milyon Euro bedeliyle transfer edilmişti. Chelsea'de beklentileri karşılayamayan Nijeryalı futbolcu ardından Liverpool'a kiralanmıştı.

Liverpool'dan döndükten sonra bu sefer de Stoke City'e kiralanan Victor Moses, bir sonraki sene de West Ham United'a kiralanmıştı. 2016 yılından beri Chelsea adına top koşturan Moses, bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma şansı bulabilmişti.

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