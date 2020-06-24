Victor Moses: 'Inter'de oynadığım için gururluyum'

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılarak Inter'in yolunu tutan Victor Moses, Inter'de mutlu olduğunu belirtti ve Conte hakkında açıklamalarda bulundu.



"BU BENİM KANIMDA VAR"



Futbol oynamayı özlediğini belirten Moses; "Futbolu seviyorum. Bu oyun çocukluğumdan beri benim tutkumdu. Bu benim kanımda var ve yaptığım işi seviyorum. İlk resmi maçımı Crystal Palace'de 16 yaşındayken oynadım. Sahaya indiğimde atmosfer inanılmazdı. O an bunun yaşama sebebim olduğunu düşündüm." dedi.



"CONTE'Yİ İYİ TANIYORUM"



Inter'deki durumu ve teknik direktör Antonio Conte hakkında konuşan 29 yaşındaki futbolcu; "Conte, harika bir teknik direktör, metotlarını çok iyi biliyorum. Onunla daha önce de çalıştım ve ne istediğini çok iyi biliyorum. Conte sadece sıkı çalışmamızı ve sahada mücadeleyi hiç bırakmamazı istiyor. Tabii ki benim istediğim de bu. Inter'de Lukaku, Young ve Eriksen gibi isimlerle yan yana olduğum için mutluyum. Inter çok büyük bir kulüp ve harika taraftarları var." dedi.







