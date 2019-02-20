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Victor Moses için şaşırtan rapor!

Fenerbahçe'de Victor Moses şaşkınlığı! Chelsea'de 3 ay resmi maç oynamadan Fenerbahçe'ye gelen Moses'in yüzde yüz hazır hale gelmesi için 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtildi.

Kaynak: Takvim
Victor Moses için şaşırtan rapor!
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20 Şubat 2019 09:47
Fenerbahçe'de performansıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Victor Moses'ın şu ana kadar 90 dakika oynamamış olması kafaları karıştırıyor.

İddialara göre sağlık kurulu Nijeryalı yıldızın 60 dakikadan fazla oynaması halinde sakatlık riski olduğunu teknik heyete bildirdi. Bunun nedeni ise Moses'in Chelsea'de 3 ay maça çıkmadan Fener'e gelmesi ve fiziki açıdan iyi henüz iyi durumda olmaması.

Ersun Yanal'ın Konya maçında mecburen 82 dakika sahada tuttuğu Nijeryalı yıldızın fiziki açıdan çok zorlandığı gözlenmişti.

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