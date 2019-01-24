Victor Moses, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Victor Moses gece 02:40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Nijeryalı futbolcu ve beraberindekiler Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından ayrıldılar.

anlaşmaya vardığı 28 yaşındakiİstanbul'a getirdi. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Moses transferini resmi olarak açıklaması bekleniyor.Uzun bir süredir Moses'in kiralık transferi için Chelsea ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun kiralık transferi için Londra temsilcisi ile anlaştı ve Moses'i da transfer için ikna etti. Moses, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.Chelsea ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona erecek olan Moses, kariyerinde Crystal Palace, Wigan, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formalarını giydi. Chelsea'nin 2010 yılında 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Wigan'dan transfer ettiği Moses, 38 kez giydiği Nijerya Milli Takımı'nda 12 golün altına imza attı.Kariyerine forvet olarak başlayan ancak sonraki yıllarda orta saha ve sağ bek mevkisinde forma giyen 28 yaşındaki Moses, orta saha sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebiliyor.Daha önce verdiği bir röportajında oyun içerisinde her mevkide forma giyebileceğini ifade eden Moses, "Ön tarafta her yerde oynarım, sol kanatta, sağ kanatta ve forvet arkasında" ifadelerini kullanmıştı.