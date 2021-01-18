Victor Lapena: 'Üst düzey rekabete hazırız'

Fenerbahçe Öznur Kablo Başantrenörü Victor Lapena, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ocak ayı maçları için fizik olarak hazır durumda olduklarını belirtti.



Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Arena'da yarın USK Prag ile karşı karşıya gelecek sarı-lacivertli ekibin başantrenörü, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Aralık ayı maçlarında gerek Kovid ve fiziksel problemler gerekse Jasmine ve Olcay'ın sakatlıkları sebebiyle istediğimizi tam olarak sahaya yansıtamamıştık. Şimdi fizik olarak çok iyi durumdayız ve üst düzey rekabete hazırız. Çok sayıda kaliteli oyuncusu bulunan, çok güçlü rakiplerle karşılaşacağımızın farkındayız. Maçları kazanmak için takım olarak büyük bir hırsla oynamamız gerektiğini biliyoruz."



