Victor Lapena: "İlk maçın G.Saray'a karşı olması önemliydi"

Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Victor Lapena: 'İlk maçın G.Saray'a karşı olması önemliydi'
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06 Ekim 2021 22:36
Fenerbahçe Safiport'un başantrenörü Victor Lapena, Galatasaray maçında tüm oyuncularından istediği katkıyı aldığını söyledi.

Sezonun ilk maçının Galatasaray'a karşı olmasının önemine değinen Lapena, "Bütün oyuncularımdan istediğim katkıyı aldım. Sezonun ilk maçının Galatasaray'a karşı olması çok önemliydi. Eksiklerimiz var. Tamamlandıktan sonra daha çok toparlayacağız. Konsantrasyon açısından ilk maçın Galatasaray'a karşı olması ayrıca önemliydi." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Elizabeth Williams ise sezonun ilk maçının Galatasaray karşısında olmasının kendileri açısından önemine değinerek ikinci yarıda iyi direnç göstererek kazandıklarını vurguladı.


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