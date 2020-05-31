Victor Lapena 1 yıl daha Fenerbahçe'de

"Bu harika oyuncularla çalışmak için heyecan duyuyorum"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda İspanyol başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda FIBA Avrupa Ligi'nin en başarılı koçu seçilen Victor Lapena 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice şampiyonluklara koç!" ifadeleri kullanıldı.Victor Lapena, son olarak FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçilmişti.Fenerbahçe Öznür Kablo Başantrenörü Victor Lapena, sarı-lacivertli ekiple yola devam edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi."Bu harika oyuncular ve staff ekibimizle çalışmak için heyecan duyuyorum. Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, takım menajerimize ve sponsorumuza özellikle böyle zor bir zamanda bunu mümkün kıldıkları için teşekkür ederim."