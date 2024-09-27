Victor Boniface: 'Premier Ligi pek sevmiyorum'

Bayer Leverkusen'in yıldız forveti Victor Boniface, Premier Lig'i sevmediğini ifade etti.



Nijeryalı golcü yaptığı açıklamada, "Bunu uluslararası pasaportumu almadan önce, hatta Avrupa'ya gelmeden önce de söylüyordum. Premier Lig'i pek sevmiyorum." dedi.



Victor Boniface ayrıca, "İspanyol ve Alman futbolunu Premier Lig'e tercih ederim" ifadelerini kullandı.



Union SG'den 21.70 milyon euroya transfer edilen 23 yaşındaki hücumcu, Leverkusen'de 40 maça çıktı ve 25 gol, 11 asist yaptı.



