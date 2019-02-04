VFÞL'de 3. hafta geride kaldý!
Vodafone FreeZone Þampiyonluk Ligi'nde 2019 Kýþ Mevsimi'nin 3. haftasý geride kaldý.
TBF 2018'in finalistleri ligde ipleri eline aldý. Haftayý kayýpsýz kapatan Bahçeþehir SuperMassive ve Royal Youth zirveye yerleþti.
Hayal kýrýklýklarý, karþýlanmayan beklentiler ve el deðiþtiren liderlik. Vodafone FreeZone Þampiyonluk Ligi'nde 2019 Kýþ Mevsimi'nin 3. haftasý geride kaldý.
ZÝRVENÝN SAHÝPLERÝ GERÝ DÖNDÜ
TBF 2018'in finalistleri Bahçeþehir SuperMassive ve Royal Youth yeniden zirvede! Galatasaray Espor'un kayýplar yaþadýðý haftayý ikiþer galibiyetle kapatan SUP ve RYL liderlik koltuðunu devraldý.
SUP 3. haftada iki farklý yüzünü bizlere gösterdi. Ýlk olarak Doðuþ Üni Aurora karþýsýna çýkan ekip, haftalardýr üst koridorda yalnýz býraktýðý fabFabulous'u bu defa daha aktif bir þekilde kullanmaya karar verdi. Vladimir tercihiyle Vadi'ye inen fab, 13/3/5'lik oyunuyla takýmýna galibiyet getirdi. Haftanýn ikinci karþýlaþmasýndaysa Zeitnot sahneye çýktý. Geleneksel alt koridor tercihlerinden pek ayrýlmayan oyuncu Beþiktaþ karþýsýnda bu tutumunu deðiþtirdi ve kariyerinde ilk defa Yasuo ile Vadi'ye indi. 7/1/8'lik Yasuo performansý SUP'a haftadaki ikinci galibiyetini getirdi.
RYL zorlu gibi görünen haftayý oldukça rahat bir þekilde geçirdi. Takýmýn rakipleri dört galibiyetlik bir serisin bulunan Galatasaray Espor ve üç maçtýr üst üste kazanan Dark Passage'dý. Ýki tarafýn da serileri RYL tarafýndan sonlandýrýldý. GS karþýsýnda Zoe, DP karþýsýndaysa Xerath ile Vadi'ye inen GBM kendi adýna olaðan üstü bir haftayý geride býraktý. Koreli orta koridor hafta boyunca sadece 4 skor verdi. Karþýlýðýndaysa 12 skor ve 16 asist aldý.
FENERBAHÇE SONUNDA LANETÝ BOZDU
Ligin ilk haftasýnda 1907 Fenerbahçe Espor bir galibiyet ve bir maðlubiyet ile evine dönmüþtü. Ýkinci haftada da senaryo aynýdý. Takým Bahçeþehir SuperMassive'i maðlup etmiþ ancak Doðuþ Üni Aurora'ya yenilmiþti. Ýniþli çýkýþlý grafik 3. haftada sona erdi. Yeni koçu Turkinator ile Vadi'ye inen takým haftayý iki galibiyet ile kapattý.
Haftanýn ilk gününde Bursaspor Esports'u rahat bir biçimde geçen ekip ikinci günde Galatasaray Espor'un karþýsýna çýktý. Çekiþmeli geçmesi beklenen maçta FB bu mevsimdeki en dominant oyununu Vadi'ye yansýttý. Ezeli rakip karþýsýnda 17-0'lýk ezici bir skora imza atan takým dört galibiyete ulaþarak üst sýralara yeniden merhaba dedi.
GALATASARAY ESPOR, ZÝRVEYÝ KAYBETTÝ
Galatasaray Espor zirveyi kaybetti. Namaðlup girdiði haftadan iki yenilgiyle ayrýlan ekip üçüncü sýraya geriledi.
Beþiktaþ kötü geçen ikinci haftanýn ardýndan bir nebze toparlamaya baþardý. GALAKTICOS karþýsýnda galip gelen ekip Bahçeþehir SuperMassive karþýsýnda da iyi bir oyun sergiledi ancak devamýný getiremeyerek haftayý tek galibiyetle kapattý.
Dark Passage haftaya HWA GAMING zaferiyle baþlayarak galibiyet serisini üç maça çýkarmýþtý. Ancak bu seri Royal Youth tarafýndan sonlandýrýldý. RYL'ye dur diyemeyen DP ilk üç haftayý üç galibiyetle tamamlamýþ oldu.
Doðuþ Üni Aurora, geride kalan iki haftada olduðu gibi, bu haftayý da bir galibiyet ve bir maðlubiyet ile kapattý. Bahçeþehir SuperMassive yenilgisiyle baþlayan hafta Bursaspor Esports zaferiyle sonlandý.
HWA GAMING ligdeki ikinci galibiyetini aldý. GALAKTICOS'u maðlup eden ekip 8. sýraya týrmanmayý baþardý. HWA hafta içinde DP'yi de zorlamýþ ancak galibiyeti ulaþamamýþtý.
GALAKTICOS'un kötü gidiþi devam ediyor. Koç deðiþikliðiyle haftaya baþlayan GAL, HWA GAMING ve Beþiktaþ'a maðlup olarak 9. sýraya geriledi.
Bursaspor Esports hâlâ galibiyet alamadý. Takým, 1907 Fenerbahçe Espor ve Doðuþ Üni Aurora karþýsýnda verdiði iki sýnavdan da maðlup ayrýldý. (KAYNAK: https://tr.lolesports.com/tr)
Hayal kýrýklýklarý, karþýlanmayan beklentiler ve el deðiþtiren liderlik. Vodafone FreeZone Þampiyonluk Ligi'nde 2019 Kýþ Mevsimi'nin 3. haftasý geride kaldý.
ZÝRVENÝN SAHÝPLERÝ GERÝ DÖNDÜ
TBF 2018'in finalistleri Bahçeþehir SuperMassive ve Royal Youth yeniden zirvede! Galatasaray Espor'un kayýplar yaþadýðý haftayý ikiþer galibiyetle kapatan SUP ve RYL liderlik koltuðunu devraldý.
SUP 3. haftada iki farklý yüzünü bizlere gösterdi. Ýlk olarak Doðuþ Üni Aurora karþýsýna çýkan ekip, haftalardýr üst koridorda yalnýz býraktýðý fabFabulous'u bu defa daha aktif bir þekilde kullanmaya karar verdi. Vladimir tercihiyle Vadi'ye inen fab, 13/3/5'lik oyunuyla takýmýna galibiyet getirdi. Haftanýn ikinci karþýlaþmasýndaysa Zeitnot sahneye çýktý. Geleneksel alt koridor tercihlerinden pek ayrýlmayan oyuncu Beþiktaþ karþýsýnda bu tutumunu deðiþtirdi ve kariyerinde ilk defa Yasuo ile Vadi'ye indi. 7/1/8'lik Yasuo performansý SUP'a haftadaki ikinci galibiyetini getirdi.
RYL zorlu gibi görünen haftayý oldukça rahat bir þekilde geçirdi. Takýmýn rakipleri dört galibiyetlik bir serisin bulunan Galatasaray Espor ve üç maçtýr üst üste kazanan Dark Passage'dý. Ýki tarafýn da serileri RYL tarafýndan sonlandýrýldý. GS karþýsýnda Zoe, DP karþýsýndaysa Xerath ile Vadi'ye inen GBM kendi adýna olaðan üstü bir haftayý geride býraktý. Koreli orta koridor hafta boyunca sadece 4 skor verdi. Karþýlýðýndaysa 12 skor ve 16 asist aldý.
FENERBAHÇE SONUNDA LANETÝ BOZDU
Ligin ilk haftasýnda 1907 Fenerbahçe Espor bir galibiyet ve bir maðlubiyet ile evine dönmüþtü. Ýkinci haftada da senaryo aynýdý. Takým Bahçeþehir SuperMassive'i maðlup etmiþ ancak Doðuþ Üni Aurora'ya yenilmiþti. Ýniþli çýkýþlý grafik 3. haftada sona erdi. Yeni koçu Turkinator ile Vadi'ye inen takým haftayý iki galibiyet ile kapattý.
Haftanýn ilk gününde Bursaspor Esports'u rahat bir biçimde geçen ekip ikinci günde Galatasaray Espor'un karþýsýna çýktý. Çekiþmeli geçmesi beklenen maçta FB bu mevsimdeki en dominant oyununu Vadi'ye yansýttý. Ezeli rakip karþýsýnda 17-0'lýk ezici bir skora imza atan takým dört galibiyete ulaþarak üst sýralara yeniden merhaba dedi.
GALATASARAY ESPOR, ZÝRVEYÝ KAYBETTÝ
Galatasaray Espor zirveyi kaybetti. Namaðlup girdiði haftadan iki yenilgiyle ayrýlan ekip üçüncü sýraya geriledi.
Beþiktaþ kötü geçen ikinci haftanýn ardýndan bir nebze toparlamaya baþardý. GALAKTICOS karþýsýnda galip gelen ekip Bahçeþehir SuperMassive karþýsýnda da iyi bir oyun sergiledi ancak devamýný getiremeyerek haftayý tek galibiyetle kapattý.
Dark Passage haftaya HWA GAMING zaferiyle baþlayarak galibiyet serisini üç maça çýkarmýþtý. Ancak bu seri Royal Youth tarafýndan sonlandýrýldý. RYL'ye dur diyemeyen DP ilk üç haftayý üç galibiyetle tamamlamýþ oldu.
Doðuþ Üni Aurora, geride kalan iki haftada olduðu gibi, bu haftayý da bir galibiyet ve bir maðlubiyet ile kapattý. Bahçeþehir SuperMassive yenilgisiyle baþlayan hafta Bursaspor Esports zaferiyle sonlandý.
HWA GAMING ligdeki ikinci galibiyetini aldý. GALAKTICOS'u maðlup eden ekip 8. sýraya týrmanmayý baþardý. HWA hafta içinde DP'yi de zorlamýþ ancak galibiyeti ulaþamamýþtý.
GALAKTICOS'un kötü gidiþi devam ediyor. Koç deðiþikliðiyle haftaya baþlayan GAL, HWA GAMING ve Beþiktaþ'a maðlup olarak 9. sýraya geriledi.
Bursaspor Esports hâlâ galibiyet alamadý. Takým, 1907 Fenerbahçe Espor ve Doðuþ Üni Aurora karþýsýnda verdiði iki sýnavdan da maðlup ayrýldý. (KAYNAK: https://tr.lolesports.com/tr)
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