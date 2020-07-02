VFÞL 7'inci haftada Galatasaray Espor'un liderliði devam ediyor

Vodafone FreeZone Þampiyonluk Ligi'nde (VFÞL) 7'inci hafta, Galatasaray Espor'un liderliði ile tamamlandý.



Vodafone'dan yapýlan açýklamaya göre, 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanan 10 karþýlaþmayla birlikte Yaz Mevsimi'nde 7'inci hafta geride kaldý.



Vodafone FreeZone Þampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde lig aþamasýný ilk altý sýrada tamamlayan ekipler mevsim finallerine katýlmaya hak kazanacak. Mevsim finallerine katýlmayý büyük ölçüde garantileyen takýmlar; Galatasaray Espor, Nasr Esports ve Galaktýcos olurken kalan üç slot içinse mücadele devam ediyor.



- Derbide gülen taraf Galatasaray Espor



VFÞL'de 7'inci haftanýn ilk günü gerçekleþen Galatasaray Espor-1907 Fenerbahçe Espor derbisinde yüzü gülen taraf sarý kýrmýzýlý ekip oldu. Haftanýn ikinci gününde ise zirvenin sahibi ekip, Papara SuperMassive karþýsýnda aldýðý yenilgiyle bu mevsim ikinci maðlubiyetini yaþadý. Buna raðmen Galatasaray Espor puan tablosunda liderliðini sürdürmeyi baþardý.



Haftanýn ikinci gününde ise Nasr Esport ile karþýlaþan 1907 Fenerbahçe Espor, rakibini maðlup ederek mevsim finalleri yarýþýndaki iddiasýný sürdürdü.



Lig aþamasýnýn tamamlanmasýna iki hafta kala Galatasaray Espor, en yakýn takipçisinden iki galibiyet önde. Ýkinci sýra için ise büyük bir çekiþme söz konusu. Nasr Esports haftayý galibiyet alamadan kapatýnca haftayý kayýpsýz geçiren Galakticos puan tablosunda onlarý yakaladý.



Lig aþamasýný ilk altý sýrada tamamlayan ekipler mevsim finallerine katýlmaya hak kazanacak. Yaz Mevsimi'nde finallere katýlmayý büyük ölçüde garantileyen takýmlar, Galatasaray Espor, Nasr Esports ve Galaktýcos olurken, kalan üç slot için mücadele devam ediyor. Bu mücadelede Papara SuperMassive ligin 7'inci haftasýný 2-0 kapatarak mevsim finalleri yarýþýnda oldukça avantajlý konuma geldi. Beþiktaþ haftanýn ikinci gününde aldýðý Dark Passage galibiyetiyle ilk altý iddiasýný güçlendirdi. Dark Passage haftayý galibiyetsiz kapatarak mevsim finalleri yarýþýnda iþini oldukça zorlaþtýrdý. fastPay Wildcats haftayý kayýpsýz kapatarak galibiyet serisini üç maça çýkardý ve altýncý sýradaki Dark Passage'ý yakaladý. 1907 Fenerbahçe Espor ve 5 Ronin ise haftadan tek galibiyet çýkarmýþ olsalar da ilk altý iddiasýný sürdürdü.



VFÞL'de 8'inci hafta karþýlaþmalarý 31 Temmuz ve 1 Aðustos tarihlerinde oynanacak. Maçlar canlý olarak "Twitch/riotgamesturkish", "Youtube/lolespor" ve "lolespor.com" üzerinden, Akademi Ligi'nin maçlarý ve tek video halinde paylaþýlacak özetlerini ise gün sonlarýnda "Youtube/lolespor" kanalýndan takip edebilecek.



