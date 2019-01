VFÞL 2019 Kýþ Mevsimi baþladý!

Bahçeşehir SuperMassive Bildiğimiz Gibi

Beşiktaş ve Galatasaray Espor Fırtına Gibi Başladı

Geride Kalanlar

Yeni bir espor yapısı, yeni oyuncular, yeni takımlar ve yeni bir Sahne... VFŞL 2019 Kış Mevsimi heyecanı 19 Ocak'ta oynanan karşılaşmalarla birlikte başladı. İki gün süren ilk hafta maçlarının ardından Bahçeşehir SuperMassive, Beşiktaş ve Galatasaray Espor liderlik koltuğunu paylaştı.Son şampiyon SUP, transfer dönemini hareketli geçirmiş ve Frozen ile Wolf'u takıma katmıştı. Üst üste dördüncü Kış Mevsimi Finali şampiyonluğu için mücadele eden ekip ilk hafta itibariyle izleyicilerden tam puan almayı başardı.Bahçeşehir SuperMassive ligin açılış maçında Royal Youth ile karşılaştı. TBF 2018'in iki finalistini karşı karşıya getiren karşılaşma aslında dramatik bir anlam da taşıyordu. SUP'un eksi orta koridoru GBM, RYL formasıyla eski takımının karşısına çıktı. Merakla beklenen mücadele baştan sona SUP hakimiyetine sahne oldu. Tüm yatırımını üst koridordaki Armut'a yapan RYL, Frozen ile Zeitnot'un gazabına uğrayarak mücadeleden mağlup ayrıldı.Ligdeki en dişli rakiplerinden birini oldukça temiz bir oyunla mağlup eden Bahçeşehir SuperMassive, ilk haftanın ikinci gününde Dark Passage ile karşılaştı. Bu defa Vadi'de ilk günkü temiz oyun yoktu. Özellikle riskli bir kararla başlanan Baron'u DP'ye kaptırmak SUP'un kusursuz bir takım olmadığını ve diğer ekiplerin onları alt edebileceğini ilan eden küçük bir ayrıntıydı. Oyun temiz olmasa da SUP karşılaşmayı kazanmayı başardı. Karşılaşmayı kazandıran en önemli hamle, Stomaged'in DP'nin başladığı Baron'u çalarak rövanşı alması oldu.Geleneksel sporların iki büyük takımı BJK ve GS için Lolespor sahnesi birkaç tatsız tecrübeye ev sahipliği yapmıştı. İki ekip de daha öncesinde ligden düşmüş ve uzun süre VFŞL'nin dışında kalmıştı. Yeni espor yapısına geçmemizle birlikte lige yeniden katılan bu iki takım ilk hafta itibariyle geçmişin tüm tatsız anılarını unutturdu.Holyphoenix'in kaptanlığındaki Beşiktaş, Doğuş Üni Aurora ve Bursaspor Esports engellerini rahatlıkla geçti. Bir süre espora ara verdiği için performansına dair büyük soru işaretleri bulunan Nagne, 2-0'lık performansın mimarlarından biriydi. AUR karşısındaki Galio ve BUR karşısındaki Akali performansları, Ne Oynadı Be! serilerine girebilecek düzeyde birçok güzel harekete sahne oldu. Takımın zayıf halkası olabileceği düşünülen bu oyuncunun gösterdiği yüksek performansa takım arkadaşları da aynı şekilde eşlik edince bir anda karşımızda durdurulmaz bir Beşiktaş bulduk.Galatasaray Espor'un kurduğu kadro ilk günlerde pek de büyük bir heyecan yaratmamıştı. Ekibin nişancısı Madness'ın yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında takımın üst sıralara oynayabileceğine dair yaptığı konuşmalara insanlar temkinli yaklaştı. Geride kalan iki maç günü ise Madness'ın haklılığını ortaya çıkardı. İlk hafta itibariyle Vadi'de güçlü ve yenilmez bir GS izledik.GS için hafta Dark Passage karşılaşmasıyla başladı. Madness'ın Vayne'inin yanına tankları dizen ekip mükemmel bir oyuna imza attı. DP, GS karşısında sadece bir kule, üç de skor alabildi. GALAKTICOS karşısına çıkılan haftanın ikinci maçındaysa ipleri ele alan taraf takımın yabancıları oldu. Godbro'nun Zoe, Taikki'nin Karthus performansları GS'ye ikinci galibiyetini getirdi.Beşiktaş ve Galatasaray Espor'un yenilmezlikleri uzun sürmeyecek. 26 Ocak'ta bu iki takım karşı karşıya gelecek ve sadece biri yenilmezlik unvanını koruyacak.Puan tablosunun kalan kısmını birer galibiyetli 1907 Fenerbahçe, Doğuş Üni Aurora, GALAKTICOS ve Royal Youth ile henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor Esports, Dark Passage ve HWA GAMING oluşturdu. SUP mağlubiyetinin verdiği moral bozukluğunu çabuk atlatan RYL, güçlü rakiplerinden FB'yi mağlup ederek haftayı minimum hasarla kapattı. GAL, BUR zaferiyle lige iyi başlasa da aynı performansı GS karşısında gösteremedi ve tek galibiyetli bir hafta sonuna razı oldu. FB ve AUR'un galibiyetleriyse HWA karşısında alındı. (Kaynak: https://tr.lolesports.com/tr