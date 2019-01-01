VFÞL 2019 Kýþ Mevsimi baþladý!
Vodafone FreeZone Þampiyonluk Ligi heyecaný Riot Games Espor Sahnesi'nde oynanan karþýlaþmalarla baþladý. Bahçeþehir SuperMassive, Beþiktaþ ve Galatasaray Espor ilk haftayý kayýpsýz geçti.
Yeni bir espor yapýsý, yeni oyuncular, yeni takýmlar ve yeni bir Sahne... VFÞL 2019 Kýþ Mevsimi heyecaný 19 Ocak'ta oynanan karþýlaþmalarla birlikte baþladý. Ýki gün süren ilk hafta maçlarýnýn ardýndan Bahçeþehir SuperMassive, Beþiktaþ ve Galatasaray Espor liderlik koltuðunu paylaþtý.
Bahçeþehir SuperMassive Bildiðimiz Gibi
Son þampiyon SUP, transfer dönemini hareketli geçirmiþ ve Frozen ile Wolf'u takýma katmýþtý. Üst üste dördüncü Kýþ Mevsimi Finali þampiyonluðu için mücadele eden ekip ilk hafta itibariyle izleyicilerden tam puan almayý baþardý.
Bahçeþehir SuperMassive ligin açýlýþ maçýnda Royal Youth ile karþýlaþtý. TBF 2018'in iki finalistini karþý karþýya getiren karþýlaþma aslýnda dramatik bir anlam da taþýyordu. SUP'un eksi orta koridoru GBM, RYL formasýyla eski takýmýnýn karþýsýna çýktý. Merakla beklenen mücadele baþtan sona SUP hakimiyetine sahne oldu. Tüm yatýrýmýný üst koridordaki Armut'a yapan RYL, Frozen ile Zeitnot'un gazabýna uðrayarak mücadeleden maðlup ayrýldý.
Ligdeki en diþli rakiplerinden birini oldukça temiz bir oyunla maðlup eden Bahçeþehir SuperMassive, ilk haftanýn ikinci gününde Dark Passage ile karþýlaþtý. Bu defa Vadi'de ilk günkü temiz oyun yoktu. Özellikle riskli bir kararla baþlanan Baron'u DP'ye kaptýrmak SUP'un kusursuz bir takým olmadýðýný ve diðer ekiplerin onlarý alt edebileceðini ilan eden küçük bir ayrýntýydý. Oyun temiz olmasa da SUP karþýlaþmayý kazanmayý baþardý. Karþýlaþmayý kazandýran en önemli hamle, Stomaged'in DP'nin baþladýðý Baron'u çalarak rövanþý almasý oldu.
Beþiktaþ ve Galatasaray Espor Fýrtýna Gibi Baþladý
Geleneksel sporlarýn iki büyük takýmý BJK ve GS için Lolespor sahnesi birkaç tatsýz tecrübeye ev sahipliði yapmýþtý. Ýki ekip de daha öncesinde ligden düþmüþ ve uzun süre VFÞL'nin dýþýnda kalmýþtý. Yeni espor yapýsýna geçmemizle birlikte lige yeniden katýlan bu iki takým ilk hafta itibariyle geçmiþin tüm tatsýz anýlarýný unutturdu.
Holyphoenix'in kaptanlýðýndaki Beþiktaþ, Doðuþ Üni Aurora ve Bursaspor Esports engellerini rahatlýkla geçti. Bir süre espora ara verdiði için performansýna dair büyük soru iþaretleri bulunan Nagne, 2-0'lýk performansýn mimarlarýndan biriydi. AUR karþýsýndaki Galio ve BUR karþýsýndaki Akali performanslarý, Ne Oynadý Be! serilerine girebilecek düzeyde birçok güzel harekete sahne oldu. Takýmýn zayýf halkasý olabileceði düþünülen bu oyuncunun gösterdiði yüksek performansa takým arkadaþlarý da ayný þekilde eþlik edince bir anda karþýmýzda durdurulmaz bir Beþiktaþ bulduk.
Galatasaray Espor'un kurduðu kadro ilk günlerde pek de büyük bir heyecan yaratmamýþtý. Ekibin niþancýsý Madness'ýn yayýnlarýnda ve sosyal medya hesaplarýnda takýmýn üst sýralara oynayabileceðine dair yaptýðý konuþmalara insanlar temkinli yaklaþtý. Geride kalan iki maç günü ise Madness'ýn haklýlýðýný ortaya çýkardý. Ýlk hafta itibariyle Vadi'de güçlü ve yenilmez bir GS izledik.
GS için hafta Dark Passage karþýlaþmasýyla baþladý. Madness'ýn Vayne'inin yanýna tanklarý dizen ekip mükemmel bir oyuna imza attý. DP, GS karþýsýnda sadece bir kule, üç de skor alabildi. GALAKTICOS karþýsýna çýkýlan haftanýn ikinci maçýndaysa ipleri ele alan taraf takýmýn yabancýlarý oldu. Godbro'nun Zoe, Taikki'nin Karthus performanslarý GS'ye ikinci galibiyetini getirdi.
Beþiktaþ ve Galatasaray Espor'un yenilmezlikleri uzun sürmeyecek. 26 Ocak'ta bu iki takým karþý karþýya gelecek ve sadece biri yenilmezlik unvanýný koruyacak.
Geride Kalanlar
Puan tablosunun kalan kýsmýný birer galibiyetli 1907 Fenerbahçe, Doðuþ Üni Aurora, GALAKTICOS ve Royal Youth ile henüz galibiyetle tanýþamayan Bursaspor Esports, Dark Passage ve HWA GAMING oluþturdu. SUP maðlubiyetinin verdiði moral bozukluðunu çabuk atlatan RYL, güçlü rakiplerinden FB'yi maðlup ederek haftayý minimum hasarla kapattý. GAL, BUR zaferiyle lige iyi baþlasa da ayný performansý GS karþýsýnda gösteremedi ve tek galibiyetli bir hafta sonuna razý oldu. FB ve AUR'un galibiyetleriyse HWA karþýsýnda alýndý. (Kaynak: https://tr.lolesports.com/tr)
Bahçeþehir SuperMassive Bildiðimiz Gibi
Son þampiyon SUP, transfer dönemini hareketli geçirmiþ ve Frozen ile Wolf'u takýma katmýþtý. Üst üste dördüncü Kýþ Mevsimi Finali þampiyonluðu için mücadele eden ekip ilk hafta itibariyle izleyicilerden tam puan almayý baþardý.
Bahçeþehir SuperMassive ligin açýlýþ maçýnda Royal Youth ile karþýlaþtý. TBF 2018'in iki finalistini karþý karþýya getiren karþýlaþma aslýnda dramatik bir anlam da taþýyordu. SUP'un eksi orta koridoru GBM, RYL formasýyla eski takýmýnýn karþýsýna çýktý. Merakla beklenen mücadele baþtan sona SUP hakimiyetine sahne oldu. Tüm yatýrýmýný üst koridordaki Armut'a yapan RYL, Frozen ile Zeitnot'un gazabýna uðrayarak mücadeleden maðlup ayrýldý.
Ligdeki en diþli rakiplerinden birini oldukça temiz bir oyunla maðlup eden Bahçeþehir SuperMassive, ilk haftanýn ikinci gününde Dark Passage ile karþýlaþtý. Bu defa Vadi'de ilk günkü temiz oyun yoktu. Özellikle riskli bir kararla baþlanan Baron'u DP'ye kaptýrmak SUP'un kusursuz bir takým olmadýðýný ve diðer ekiplerin onlarý alt edebileceðini ilan eden küçük bir ayrýntýydý. Oyun temiz olmasa da SUP karþýlaþmayý kazanmayý baþardý. Karþýlaþmayý kazandýran en önemli hamle, Stomaged'in DP'nin baþladýðý Baron'u çalarak rövanþý almasý oldu.
Beþiktaþ ve Galatasaray Espor Fýrtýna Gibi Baþladý
Geleneksel sporlarýn iki büyük takýmý BJK ve GS için Lolespor sahnesi birkaç tatsýz tecrübeye ev sahipliði yapmýþtý. Ýki ekip de daha öncesinde ligden düþmüþ ve uzun süre VFÞL'nin dýþýnda kalmýþtý. Yeni espor yapýsýna geçmemizle birlikte lige yeniden katýlan bu iki takým ilk hafta itibariyle geçmiþin tüm tatsýz anýlarýný unutturdu.
Holyphoenix'in kaptanlýðýndaki Beþiktaþ, Doðuþ Üni Aurora ve Bursaspor Esports engellerini rahatlýkla geçti. Bir süre espora ara verdiði için performansýna dair büyük soru iþaretleri bulunan Nagne, 2-0'lýk performansýn mimarlarýndan biriydi. AUR karþýsýndaki Galio ve BUR karþýsýndaki Akali performanslarý, Ne Oynadý Be! serilerine girebilecek düzeyde birçok güzel harekete sahne oldu. Takýmýn zayýf halkasý olabileceði düþünülen bu oyuncunun gösterdiði yüksek performansa takým arkadaþlarý da ayný þekilde eþlik edince bir anda karþýmýzda durdurulmaz bir Beþiktaþ bulduk.
Galatasaray Espor'un kurduðu kadro ilk günlerde pek de büyük bir heyecan yaratmamýþtý. Ekibin niþancýsý Madness'ýn yayýnlarýnda ve sosyal medya hesaplarýnda takýmýn üst sýralara oynayabileceðine dair yaptýðý konuþmalara insanlar temkinli yaklaþtý. Geride kalan iki maç günü ise Madness'ýn haklýlýðýný ortaya çýkardý. Ýlk hafta itibariyle Vadi'de güçlü ve yenilmez bir GS izledik.
GS için hafta Dark Passage karþýlaþmasýyla baþladý. Madness'ýn Vayne'inin yanýna tanklarý dizen ekip mükemmel bir oyuna imza attý. DP, GS karþýsýnda sadece bir kule, üç de skor alabildi. GALAKTICOS karþýsýna çýkýlan haftanýn ikinci maçýndaysa ipleri ele alan taraf takýmýn yabancýlarý oldu. Godbro'nun Zoe, Taikki'nin Karthus performanslarý GS'ye ikinci galibiyetini getirdi.
Beþiktaþ ve Galatasaray Espor'un yenilmezlikleri uzun sürmeyecek. 26 Ocak'ta bu iki takým karþý karþýya gelecek ve sadece biri yenilmezlik unvanýný koruyacak.
Geride Kalanlar
Puan tablosunun kalan kýsmýný birer galibiyetli 1907 Fenerbahçe, Doðuþ Üni Aurora, GALAKTICOS ve Royal Youth ile henüz galibiyetle tanýþamayan Bursaspor Esports, Dark Passage ve HWA GAMING oluþturdu. SUP maðlubiyetinin verdiði moral bozukluðunu çabuk atlatan RYL, güçlü rakiplerinden FB'yi maðlup ederek haftayý minimum hasarla kapattý. GAL, BUR zaferiyle lige iyi baþlasa da ayný performansý GS karþýsýnda gösteremedi ve tek galibiyetli bir hafta sonuna razý oldu. FB ve AUR'un galibiyetleriyse HWA karþýsýnda alýndý. (Kaynak: https://tr.lolesports.com/tr)
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