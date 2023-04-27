Vezevnov: "Heyecanlanmaya gerek yok"

Sasha Vezenkov, Fenerbahçe Ülker'i ağırladıkları Euroleague play-off ilk maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vezevnov: 'Heyecanlanmaya gerek yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2023 00:11
Olympiakos'un başarılı oyuncusu Sasha Vezenkov, Fenerbahçe Ülker'i ağırladıkları Euroleague play-off ilk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Vezevnov maç sonu açıklamasında maçı iyi savunma yaparak kazandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 1-0 oldu. Duygu yok burada. Heyecanlanmak gereksiz. Sadece 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe harika bir takım ve harika bir koçları var. İyi savunma yaptık. İkinci maça daha da hazırlık olmaya çalışacağız."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery