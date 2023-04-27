Vezevnov: 'Heyecanlanmaya gerek yok'

Olympiakos'un başarılı oyuncusu Sasha Vezenkov, Fenerbahçe Ülker'i ağırladıkları Euroleague play-off ilk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Vezevnov maç sonu açıklamasında maçı iyi savunma yaparak kazandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Sadece 1-0 oldu. Duygu yok burada. Heyecanlanmak gereksiz. Sadece 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe harika bir takım ve harika bir koçları var. İyi savunma yaptık. İkinci maça daha da hazırlık olmaya çalışacağız."





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