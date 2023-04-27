Vezevnov: 'Heyecanlanmaya gerek yok'

Olympiakos'un başarılı oyuncusu Sasha Vezenkov, Fenerbahçe Ülker'i ağırladıkları Euroleague play-off ilk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Vezevnov maç sonu açıklamasında maçı iyi savunma yaparak kazandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sadece 1-0 oldu. Duygu yok burada. Heyecanlanmak gereksiz. Sadece 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe harika bir takım ve harika bir koçları var. İyi savunma yaptık. İkinci maça daha da hazırlık olmaya çalışacağız."
Vezevnov maç sonu açıklamasında maçı iyi savunma yaparak kazandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sadece 1-0 oldu. Duygu yok burada. Heyecanlanmak gereksiz. Sadece 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe harika bir takım ve harika bir koçları var. İyi savunma yaptık. İkinci maça daha da hazırlık olmaya çalışacağız."
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