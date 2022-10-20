Vezenkov getirdi, Sloukas bitirdi; Olympiakos, Madrid'i yıktı

THY Euroleague'in 3. haftasında Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
WiZink Center'da oynanan maçı konuk ekip Olympiakos 89-87 kazanırken, Yunan gard Kostas Sloukas'ın son saniyelerde bulduğu isabet maça damgasını vurdu.
Bu sonuçla beraber Olympiakos, ligdeki ilk maçından 3 galibiyet çıkarmayı başarırken, Real Madrid ilk 3 maçın ardından 1 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
WiZink Center'da oynanan maçı konuk ekip Olympiakos 89-87 kazanırken, Yunan gard Kostas Sloukas'ın son saniyelerde bulduğu isabet maça damgasını vurdu.
Bu sonuçla beraber Olympiakos, ligdeki ilk maçından 3 galibiyet çıkarmayı başarırken, Real Madrid ilk 3 maçın ardından 1 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: