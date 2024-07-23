Toronto Raptors, Sasha Vezenkov'u 2024-25 sezonundaki 6,6 milyon dolarlık maaşının tamamını masada bırakmayı kabul etmesinden sonra serbest bıraktı.



Spotrac'ten Keith Smith, Vezenkov'un, Yunanistan ekibi Olympiakos ile dört yıllık bir anlaşma imzalamayı planladığını bildirdi.



Raptors, Vezenkov'u Haziran ayında Sacramento Kings'le yapılan bir takasla kadrosuna katmıştı.



Geçtiğimiz sezon Kings'le çıktığı 42 maçta Vezenkov, 12,2 dakikada 5,4 sayı ve 2,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Vezenkov, 2017 NBA Draftı'nda Brooklyn Nets tarafından 57. sıradan seçilmişti ve draft hakları 2022'de Kings tarafından alınmıştı.





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