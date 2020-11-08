"Vettel'in şampiyonlukları geçmişte kaldı!"

Formula 1 uzamanı David Coulthard, Sebastian Vettel'in Aston Martin'e geçişini yorumladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Vettel'in şampiyonlukları geçmişte kaldı!'
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08 Kasım 2020 19:47
Formula 1 uzamanı David Coulthard, Sebastian Vettel'in Aston Martin'e geçişinin, kendisini 4 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu yapan formuna yeniden ulaşmasına yardıcı olmayacağını dile getirdi.

Şampiyonluklarının geçmişte kaldığını dile getiren David Coulthard, "Vettel harcanan bir güç. Dört kez dünya şampiyonu oldu ama bu geçmişte kaldı. Vettel birkaç yarışta ilk 10'un dışında kaldı ve evet... Bitti! Formunu yakalayacağını düşünüyorsunuz ama ben bundan şüpheliyim." dedi.



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