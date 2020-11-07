Vettel: "Kariyerimde ilk kez başarısız oldum"

Formula 1'de Ferrari pilotluğunu sürdüren Sebastian Vettel, takımıyla birlikte başarısız geçirdikleri dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vettel: 'Kariyerimde ilk kez başarısız oldum'
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07 Kasım 2020 17:32
Dört kez dünya şampiyonu Vettel, Ferrari ile başarısız olduğu sezonda suçu arabasında değil kendisinde görüyor.

Son olarak takım arkadaşı Charles Leclerc'in de gerisine düşen Vettel, pilotlar sıralamasında ise 14. sırada kaldı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Performansıyla ilgili konuşan Vettel; "Bugüne kadar kendimden hep maksimumu çıkarmayı başardım. Bu yıl ise farklı gidiyor. Belli ki bir şeyleri kaçırıyorum ve bunu aşmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Alman pilotun takım arkadaşı Leclerc ise pilotlar sıralamasında 5. sırada yer alıyor.



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