Vettel: "İstanbul Park'ta yarışmak çok eğlenceli"

Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, Türkiye GP'si öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vettel: 'İstanbul Park'ta yarışmak çok eğlenceli'
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12 Kasım 2020 18:38
Türkiye'de 2011'de düzenlenen son yarışı kazanan Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, yarış öncesi açıklamalarda bulundu.

Sebastian Vettel açıklamasında; "2011'de burada galip gelmek benim için önemli bir başarıydı. Uzun zaman sonra yeniden buradayım. Eğlenceli bir pist. Yarıştığımda bunu hissetmiştim. Performans anlamında iniş çıkışlara sahne olabiliyor. İstanbul Park Pisti, birçok yanıyla ilgi çekici ama en fazla göze çarpan yanı 8. viraj. Çok fazla teknik gerektiren bir pist. Yeni jenerasyon araçlarla burada yeniden yarışmak eğlenceli olacak." diye konuştu.



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